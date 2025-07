Voormalig SP-Kamerlid Paul Ulenbelt (73) overleden

DEN HAAG (ANP) - Voormalig SP-Kamerlid Paul Ulenbelt is op 21 juli overleden. Dat meldt de partij op haar website. Ulenbelt zat van november 2006 tot maart 2017 in de Tweede Kamer, waar hij het woord voerde over voor de SP belangrijke onderwerpen als de rechten van werknemers, arbeidsomstandigheden en pensioenen. Hij is 73 jaar geworden.

Ulenbelt streed als Kamerlid tevergeefs tegen onder meer de verhoging van de AOW-leeftijd en de hervorming van het pensioenstelsel. Ook kwam hij op voor de rechten van arbeidsmigranten. "Een echte socialist is heengegaan", aldus SP-leider Jimmy Dijk. "Onvermoeibaar heeft Paul Ulenbelt zich zijn leven lang ingezet voor zijn idealen en de werkende klasse. We gaan je missen."

Voor zijn politieke loopbaan was de in Haaksbergen geboren Ulenbelt docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en vervolgens jarenlang actief bij vakbond FNV. Hij was daar betrokken bij de oprichting van het Bureau Beroepsziekten, dat vakbondsleden die door hun werk ziek zijn geworden, helpt bij het verhalen van schade op hun werkgever.

"Zijn werkzame leven heeft altijd in het teken gestaan van strijd voor rechtvaardigheid", schrijft de SP over Ulenbelt in een in memoriam. "Hij was een échte volksvertegenwoordiger en nam het onvermoeibaar op voor iedereen die zwaar werk verrichtte en onder slechte omstandigheden moest werken."