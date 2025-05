COA: giften voor Efteling-uitje hartverwarmend, maar niet nodig

DEN HAAG (ANP) - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt dat inzamelingsacties om een uitje naar pretpark de Efteling voor jongeren uit een Fries asielzoekerscentrum mogelijk te maken, niet nodig zijn. Verschillende crowdfundingsacties hebben inmiddels bij elkaar tienduizenden euro's opgeleverd. Van een uitje naar de Efteling blijft geen sprake, zegt het COA.

Het COA had een uitje naar de Efteling gepland voor jonge asielzoekers uit een azc in Sint Annaparochie. Maar asielminister Marjolein Faber (PVV) noemde het "on-uit-leg-baar". Het COA trok het plan na haar opmerkingen in.

Volgens een COA-woordvoerder is het "hartverwarmend" dat mensen geld willen geven aan een uitje voor jongeren. "Naast het COA organiseren ook diverse stichtingen activiteiten voor kinderen en jongeren, zoals De Vrolijkheid, TeamUp, VluchtelingenWerk en Stichting Vluchtelingenkind. Hun werk is ontzettend waardevol. We zullen samen met deze organisaties zorgen dat het ingezamelde geld goed terechtkomt."