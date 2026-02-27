ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

COA: inschatting opvangplekken geeft duidelijkheid

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 17:43
anp270226156 1
DEN HAAG (ANP) - De vrijdag gepubliceerde inschatting over hoeveel opvangplekken provincies en gemeenten moeten regelen voor asielzoekers geeft "duidelijkheid en richting". Dat zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
Eerder werd al bekend dat alle provincies samen nog zo'n 38.000 opvangplekken moeten regelen. Gemeenten in Zuid-Holland moeten voor 11.400 meer plekken zorgen. Uit de cijfers blijkt volgens het COA dat er "nog grote behoefte is aan asielopvang, zowel aan noodopvang voor de korte termijn als aan voldoende duurzame opvang".
De verdeling van in totaal 88.000 opvangplekken voor vluchtelingen per provincie en indicatief per gemeente werd vrijdag bekend. Het is volgens de spreidingswet verplicht dat de minister elke twee jaar zo'n inschatting publiceert. Later volgt na overleg tussen provincies en gemeenten een daadwerkelijke verdeling.
"Deze stap brengt rust en geeft vertrouwen in het voortzetten van de gemeenschappelijke aanpak", aldus het COA.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

Plastisch chirurg legt uit hoe je kan zien wat iemand allemaal heeft laten verbouwen

Scherm­afbeelding 2026-02-27 om 06.31.08

Sta jij er bij? Eerste gelekte gegevens Odido te doorzoeken op website

image_17fa76ab308bdc8e42cdb8ba6dcf6856-scaled

Chinese EV’s lokken met lage prijs, maar verzekeringen, onderdelen en restwaarde maken ze duurder dan gedacht

ANP-503074979

Een pistool is natuurlijk verboden, maar deze voorwerpen mogen ook niet altijd in je auto liggen

_0f263d2e-8a91-4e65-ba74-8b43ff492a6b

Vegetariërs lopen tot een derde minder risico op vijf soorten kanker

ANP-551901202

Minister Vijlbrief vond deze seksistische grap op Instagram achteraf 'niet zo smaakvol'

Loading