COA: inschatting opvangplekken geeft duidelijkheid

DEN HAAG (ANP) - De vrijdag gepubliceerde inschatting over hoeveel opvangplekken provincies en gemeenten moeten regelen voor asielzoekers geeft "duidelijkheid en richting". Dat zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Eerder werd al bekend dat alle provincies samen nog zo'n 38.000 opvangplekken moeten regelen. Gemeenten in Zuid-Holland moeten voor 11.400 meer plekken zorgen. Uit de cijfers blijkt volgens het COA dat er "nog grote behoefte is aan asielopvang, zowel aan noodopvang voor de korte termijn als aan voldoende duurzame opvang".

De verdeling van in totaal 88.000 opvangplekken voor vluchtelingen per provincie en indicatief per gemeente werd vrijdag bekend. Het is volgens de spreidingswet verplicht dat de minister elke twee jaar zo'n inschatting publiceert. Later volgt na overleg tussen provincies en gemeenten een daadwerkelijke verdeling.

"Deze stap brengt rust en geeft vertrouwen in het voortzetten van de gemeenschappelijke aanpak", aldus het COA.