Meer meldingen bij meldpunt voor dierenleed in 2025

DEN HAAG (ANP) - Meldpunt 144, voor mishandeling en verwaarlozing van dieren, kreeg in 2025 meer meldingen dan in 2024. Met ruim 155.000 meldingen kreeg het meldpunt 10 procent meer telefoontjes dan in 2024.

In 2025 werden 14,4 procent meer meldingen dan in het jaar ervoor doorgestuurd naar de politie, meldt een woordvoerder. "Het gaat dan om mishandelde dieren, soms met bijvangst, zoals kindermishandeling of verwarde mensen", aldus de woordvoerder.

Andere meldingen, bijvoorbeeld over misstanden bij fokkerijen, worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en door de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn afgehandeld.