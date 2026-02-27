ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer meldingen bij meldpunt voor dierenleed in 2025

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 17:49
anp270226157 1
DEN HAAG (ANP) - Meldpunt 144, voor mishandeling en verwaarlozing van dieren, kreeg in 2025 meer meldingen dan in 2024. Met ruim 155.000 meldingen kreeg het meldpunt 10 procent meer telefoontjes dan in 2024.
In 2025 werden 14,4 procent meer meldingen dan in het jaar ervoor doorgestuurd naar de politie, meldt een woordvoerder. "Het gaat dan om mishandelde dieren, soms met bijvangst, zoals kindermishandeling of verwarde mensen", aldus de woordvoerder.
Andere meldingen, bijvoorbeeld over misstanden bij fokkerijen, worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en door de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn afgehandeld.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

Plastisch chirurg legt uit hoe je kan zien wat iemand allemaal heeft laten verbouwen

Scherm­afbeelding 2026-02-27 om 06.31.08

Sta jij er bij? Eerste gelekte gegevens Odido te doorzoeken op website

image_17fa76ab308bdc8e42cdb8ba6dcf6856-scaled

Chinese EV’s lokken met lage prijs, maar verzekeringen, onderdelen en restwaarde maken ze duurder dan gedacht

ANP-503074979

Een pistool is natuurlijk verboden, maar deze voorwerpen mogen ook niet altijd in je auto liggen

_0f263d2e-8a91-4e65-ba74-8b43ff492a6b

Vegetariërs lopen tot een derde minder risico op vijf soorten kanker

ANP-551901202

Minister Vijlbrief vond deze seksistische grap op Instagram achteraf 'niet zo smaakvol'

Loading