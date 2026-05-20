COA maakt voorwaarden voor voorrang opvang Ter Apel bekend

TER APEL (ANP) - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft woensdagavond bekendgemaakt aan welke specifieke voorwaarden asielzoekers moeten voldoen om voorrang te krijgen tot de overvolle opvanglocatie in Ter Apel.

Bekend was al dat "kwetsbaren" als eerste worden toegelaten. Het COA specificeert dat alleenstaande minderjarigen prioriteit krijgen, net als mensen met "medische indicaties" en "kwetsbaarheidsindicaties". Onder die laatste categorie vallen lhbti-personen, zwangeren, gezinnen en personen die in gevaar komen door eerwraak. Mensen die "niet kwetsbaar" zijn, krijgen op volgorde van aanmelding een plaats aangeboden.

Woensdagochtend werd bekend dat het COA "gecontroleerde toegang" invoert op die opvanglocatie vanwege de ruime overbezetting. Volgens het COA vindt "de beoordeling van kwetsbaarheid" overdag plaats door de IND. In de nacht neemt de COA-nachtopvang die taak over.