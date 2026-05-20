Stadskanaal laat asielzoekers Ter Apel niet buiten slapen

door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 20:58
STADSKANAAL (ANP) - De gemeente Stadskanaal gaat ervoor zorgen dat asielzoekers voor wie geen plaats is in het opvangcentrum in Ter Apel, niet buiten hoeven te slapen in de nacht van woensdag op donderdag. Dat zegt burgemeester Klaas Sloots van de buurgemeente Stadskanaal woensdagavond.
Momenteel is er voor circa dertig asielzoekers die zich hebben aangemeld bij de overvolle asielopvang in Ter Apel geen plek.
"Schrijnend is het", aldus Sloots. "Als het zover komt dat mensen dreigen buiten door te moeten brengen, dan nemen wij onze humanitaire verantwoordelijkheid. Wij helpen onze buren". Sloots vindt de situatie onvoorstelbaar.
"Het is niet te bevatten dat we opnieuw op dit punt staan. We hebben dit eerder meegemaakt en toen al gezegd: dit mag geen terugkerend noodscenario worden. Toch gebeurt het weer. In Ter Apel dreigen mensen buiten te moeten slapen."
