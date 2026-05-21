COA: nog geen oplossing als aanmeldcentrum Ter Apel weer vol is

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 13:33
TER APEL (ANP) - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft nog geen oplossing voor het geval er donderdag weer te veel asielzoekers zijn bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door drukte in de opvang worden er momenteel alleen kwetsbare mensen opgevangen.
Of en voor hoeveel mensen er onderdak nodig zal zijn, kan een woordvoerder nog niet zeggen. "In de loop van de dag komen er altijd mensen aan, maar ik weet pas aan het einde van de dag hoeveel dat er zijn."
Afgelopen nacht brachten zo'n vijftig asielzoekers noodgedwongen de nacht door in Stadskanaal. De buurgemeente benadrukt dat het om één nacht ging en dat er voor komende nacht een andere oplossing moet worden gezocht. Die oplossing is er nog niet, zegt het COA. De minister heeft gemeenten opgeroepen om te helpen, zegt de woordvoerder. "We zijn allemaal bezig."
Over berichten dat er mensen buiten bij het aanmeldcentrum zouden hebben geslapen, zei de woordvoerder dat dat niet bij het COA bekend is.
