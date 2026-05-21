Aantal aangiftes tegen Kamerlid Markuszower opgelopen naar 20

AMSTERDAM (ANP) - Er zijn inmiddels twintig aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markuszower om zijn uitlatingen over Palestijnse asielzoekers, melden de politie en het Openbaar Ministerie. Die spreken de verwachting uit dat dit aantal de komende dagen verder oploopt "omdat diverse personen al een afspraak bij de politie hebben gemaakt om aangifte te doen".

De aangiftes van personen en organisaties betreffen onder meer opruiing en het aanzetten tot geweld. Ook zijn bij de politie in de zaak zeker tweehonderd meldingen binnengekomen. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes bekijken en beoordelen of er voldoende verdenking is van een strafbaar feit om een strafrechtelijk onderzoek te starten.

Markuszower zei vorige week tegen het linkse mediaplatform Left Laser dat Nederland Palestijnse asielzoekers "met geweld" bij de grens moet tegenhouden. "Misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan komen", aldus de radicaal-rechtse politicus.

Dinsdag was al bekendgemaakt dat er meerdere aangiftes waren gedaan tegen de leider van de Groep Markuszower.