COA: ook donderdag is er niet voor iedereen plek in Ter Apel

Samenleving
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 15:17
TER APEL (ANP) - De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook donderdag niet voor alle asielzoekers plek is. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend.
"Om verschillende redenen kunnen we geen exacte aantallen geven van de mensen die zich buiten het COA-terrein bevinden", staat in het liveblog op de website. "Mensen zoeken bijvoorbeeld hun eigen weg, zijn even naar het dorp en er bevinden zich ook huidige bewoners van de opvanglocatie tussen de wachtenden." Buiten het terrein zijn medewerkers van het Rode Kruis en VluchtelingenWerk aanwezig om asielzoekers bij te staan.
"Wij hopen dat deze maatregel zo snel mogelijk niet meer nodig is", zegt het COA. "Daarvoor is het nodig dat er heel snel opvangplekken in gemeenten komen."
Doordat het aanmeldcentrum overvol zit, heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen op te vangen. Dat leidde ertoe dat woensdagavond zo'n vijftig asielzoekers de nacht in Stadskanaal moesten doorbrengen.
