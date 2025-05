COA schrapt Efteling-uitje na sneer van Faber: 'On-uit-leg-baar'

Het uitje van jonge asielzoekers uit Sint Annaparochie naar de Efteling gaat niet door na de opmerking van asielminister Marjolein Faber dat ze dit "on-uit-leg-baar" vindt. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat vrijdag weten "gezien de huidige aandacht" op een andere manier invulling te geven aan de dag.

Het COA had het uitje juist tijdens een dorpsfeest van Sint Annaparochie gepland, om onrust te voorkomen. Vorig jaar was er tijdens hetzelfde dorpsfeest een confrontatie tussen jeugd uit de buurt en van het azc. Die mondde uit in een steekpartij waarbij drie jongemannen uit Sint Annaparochie gewond raakten. De jongeren uit het azc zijn overgeplaatst.

'Snoepreisje'

De Leeuwarder Courant schrijft dat de spanningen tussen jongeren van het azc en buurtbewoners nog steeds niet weg zijn. Het COA zou het uitje zien als een voorzorgsmaatregel.

"Ho, dit gaan we dus niet doen. Ik ga hierover in gesprek met het COA", reageert Faber. Ze ziet het als een "snoepreisje" op kosten van de belastingbetaler.