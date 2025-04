Marolein Faber-Klashorst is de ergste brekebeen van het kabinet. Het was De jury van Welingelichtekringen twijfelt of Femke Marije Wiersma erger is, vanwege de schade die ze structureel aanricht. Maar Faber is venijniger, moreel lager.

De jury besloot ze na ruim beraad beide te benoemen tot de ergst faalhazen.

Laten we beginnen met Faber

Het ergste is dat ze racistische opvattingen heeft. Bijna het ergste is dat ze bij voortduring mensen schoffeert. Allereerst de mensen die zich in Nederland bevinden op de vlucht voor wat ze achterlieten. Ze maakt hen allen voortdurend verdacht en maakt duidelijk dat ze pas gelukkig is als de laatste vluchteling weg is. Dat is onbeschoft, onethisch en on-Nederlands.

De kamer wordt ook voortdurend door haar beledig.

Maar er is meer.

Eerst de tijdloon van gedoe (met dank aan de Volkskrant)

24 juni 2024 – Neemt afstand van omvolkingstheorie

21 augustus 2024 – Rept van asielcrisis zonder juridische onderbouwing

18 september 2024 – Vraagt Europese Commissie in een brief om opt-out9 oktober 2024 – Kamer houdt ‘terugkeerbordjes’ bij azc’s tegen

16 december 2024 – Twijfels over Fabers functioneren: ‘Ongrijpbaar, onbereikbaar en volstrekt ongebruikelijk’

20 december 2024 – Faber presenteert eerste drie wetsvoorstellen

10 februari 2025 – Zet asielwetten door ondanks negatief advies Raad van State

14 februari 2025 – Moet bezuinigingen op VluchtelingenWerk terugdraaien, oordeelt rechter

21 februari 2025 – Minister Brekelmans berispt Faber om uitspraken over Zelensky

28 maart 2025 – Botst met woonminister Keijzer over intrekken spreidingswet

30 maart 2025 – Weigert COA-vrijwilligers een lintje

Kritiek van de Raad van State:

De Raad van State heeft kritiek geuit op de wetsvoorstellen van minister Faber, omdat ze in de praktijk mogelijk niet haalbaar zijn. Er zou onder anderen te weinig tijd zijn besteed aan de voorbereiding, waardoor de uitvoerbaarheid onduidelijk is.

De Raad van State noemt het "bijzonder onwenselijk" dat de regelingen aangepast worden vlak voor de invoering van nieuwe Europese regels, omdat dit de rechtszekerheid zou schaden.

Bezorgdheid bij gemeenten:

Gemeenten uitten hun zorgen over de mogelijke chaos die de asielwetten van minister Faber kunnen veroorzaken. Zij vrezen voor overlast in dorpen en steden.

Er is onenigheid tussen gemeenten en de minister over de definitie van sobere opvang voor statushouders.

Kritiek op weigeren ondertekenen lintjes:

Er is kritiek geweest op de beslissing van minister Faber om geen koninklijke onderscheidingen te ondertekenen voor COA- en vluchtelingenwerkers.

Commisarissen zijn boos op deze actie, omdat zij vinden dat koninklijke onderscheidingen geen politiek instrument zijn.

Kritiek vanuit de Tweede Kamer:

Er is kritiek geuit op de competentie van minister Faber in de Tweede Kamer.

Er zijn beschuldigingen geweest van het tentoonspreiden van "totale incompetentie" door de minister, vooral tijdens debatten over grenscontroles.

Kritiek vanuit de oppositie

De oppositie is kritisch op het voornemen van de minister om minder geld vrij te maken voor het asielbeleid, zij betwijfelen of de minister op die manier de asielproblematiek kan oplossen.

Dan Femke Marije Wiersma.

Ze was al een beetje een bekende Nederlander dankzij Boer zoekt vrouw.. Maar nu leerde we iets anders. Nederland zucht onder een overschot aan stikstof. Kabinet, na kabinet heeft vastgesteld dat onderdeel van de oplossing is het verminderen van de veestapel. Hoe en hoeveel is onderwerp van strijd. Maar Wiersma heeft door liegen, afleidingsmanoeuvres en gedoe kans gezien Nederland definitief op slot te zetten. De recente uitspraak van de Raad van Staten zal Nederland voor vele komende jaren economische schade toebrengen. Ze brengt Nederland veel meer economische schade toe dan de rest van het kabinet.

Maar er is meer:

De kritiek op minister Femke Wiersma komt vooral neer op de volgende punten:

Stikstofaanpak:

Er is veel discussie over haar aanpak van de stikstofcrisis. Critici vinden dat haar plannen onvoldoende concreet zijn en te weinig tempo maken. Ook is er kritiek op de door haar voorgestelde rekenkundige ondergrens bij stikstofuitstoot, door wetenschappers wordt dat gezien als een groot risico.

De Tweede Kamer dringt aan op snellere besluitvorming in het stikstofdossier.

Mestbeleid:

Ook het mestbeleid van de minister wordt kritisch gevolgd, vooral door de Eerste Kamer. Er zijn zorgen over de gevolgen van haar maatregelen voor de landbouwsector.

Er zijn zorgen geuit of de voorgestelde maatregelen wel haalbaar zijn binnen de gestelde tijd.

Communicatie:

Er zijn geluiden dat de communicatie van de minister soms onduidelijk is of tot onduidelijkheid kan leiden.

De oppositie vind dat de Minister valse beloftes maakt.

Tempo van besluitvorming :

: Er is kritiek over het tempo van het besluitvormingsproces. Er wordt veel gedebatteerd en geconstateerd dat er nog weinig besluiten zijn genomen.

De andere prutsende bewindslieden halen niet het niveau van Faber en Wiersma en brengen minder blijvende schade toe.

Maar dat ze ongeschikt zijn voor hun ambt is de afgelopen negen maanden zonneklaar gemaakt

Op 3: Vicky Maeijer

Allereerst heeft mevrouw Meijer, Staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zor, zich een weg gelogen naar haar positie. Ze beweerde doctoranda te zijn. Maar dat blijkt ze niet te zijn omdat ze haar hele doctoraalscriptie bleek te hebben geplagieerd.

Dat is op zich erg genoeg. Maar daarnaast heeft ze op het gebied van langdurige zorg helemaal niets bereikt. Het gaat in de zorgen voor hulpbehoevende ouders heel slecht. Er zijn immense wachtlijsten, die groeien door de vergrijzing. Er is negen maanden lang van Meijer niets vernomen.

Op 4: Jean Rummenie.

Samen met de minister doet hij er alles aan om de boeren te plezieren en de natuur te verwaarlozen. Dat is eigenaardig omdat een van zijn hoofdtaken het verbeteren van de natuur zijn. Daarnaast gaat hij over de diensten die toezicht moeten houden op misstanden van de landbouwsector. Telkens blijkt weer dat veel boeren de regels aan hun laars lappen. Slecht omgaan met dieren, illegaal mest storten, verboden gif gebruiken. Rummenie ziet het als zijn taak dat toezicht zo soepel mogelijk te houden. Rummenie is uit de buitenlandse dienst geplukt. Hij was een onbelangrijke toevoeging aan ambassades op het gebied van landbouw. Dat was - weten we nu, de grens van zijn capaciteiten.