Wilders: uitstel spreidingswet is 'ook de schuld van mevrouw Faber'

Geert Wilders heeft kritiek op de beste minster ooit. Hij zei gisteren dat het wat hem betreft te laat is als de Spreidingswet pas in februari 2026 wordt ingetrokken. . We hebben vorig jaar afgesproken om de dwangwet nog in 2024 in te trekken, dan kan het niet zo zijn dat we 2025 helemaal overslaan."https://krant.ad.nl/titles/algemeendagblad/7908/publications/47095/pages/10/articles/2254535/11/2

Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie, PVV) legde vorige week vrijdag in de ministerraad een contourennota voor, die uiteindelijk moet leiden tot het intrekken van de spreidingswet. Premier Dick Schoof maakte na afloop bekend dat tot 'een eerste tussenstap' (lees: maanden uitstel) was besloten, ook door Faber zélf.

In Den Haag werd maandag gespeculeerd dat Wilders niet van tevoren door Faber op de hoogte was gesteld van die tussenstap. Wilders wilde er gisteren desgevraagd niets over zeggen. ,,Hoe en wanneer ik het hoor, gaat u niet zoveel aan", luidde zijn antwoord

De spreidingswet wordt nu op zijn vroegst op 1 februari 2026 ingetrokken. Volgens Faber kan het niet eerder, omdat de spreidingswet asielopvangplekken regelt voor een periode van twee jaar. De huidige cyclus begon aanvang 2024 en duurt tot 31 januari 2026. Eerder intrekken, stelde Faber, zou 'afbreuk doen' aan afspraken die met gemeenten zijn gemaakt.