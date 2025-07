COA vraagt acht provincies om noodopvang voor 2600 asielzoekers

DEN HAAG (ANP) - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vraagt acht provincies om voor het einde van juli in totaal 2600 noodopvangplekken voor asielzoekers te vinden. De organisatie is niet zeker dat er dan voldoende opvangplekken in Nederland zijn.

De oproep is gestuurd naar Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. Die hebben eerder niet voldaan aan de aantallen opvangplekken die ze op grond van de spreidingswet moesten regelen. Het COA vraagt ze "om met ons mee te denken over mogelijke oplossingen om spoedig per provincie 325 extra noodopvangplekken samen met ons te realiseren".