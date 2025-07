Oud-directeur Holland Festival Frans de Ruiter overleden

ZAANSTAD (ANP) - Oud-directeur van het Holland Festival Frans de Ruiter is woensdag overleden. Dat heeft zijn familie donderdag laten weten aan het ANP. De Ruiter, van huis uit musicoloog en klavecinist, was 79 jaar oud.

Hij was van 1977 tot 1985 directeur van het podiumkunstenfestival en maakte daarin veel ruimte voor eigentijdse muziek, met werk van componisten als Karlheinz Stockhausen en Mauricio Kagel. Aansluitend werd hij directeur van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Dat bleef hij tot en met 2006. Ook was De Ruiter hoogleraar aan de Universiteit Leiden. In 1992 was hij medeoprichter van de belangenvereniging Kunsten '92, die intussen meer dan 440 culturele instellingen vertegenwoordigt. Hij bleef voorzitter tot 1999.

Van koningin Beatrix kreeg Frans de Ruiter het Erekruis van de Huisorde van Oranje.