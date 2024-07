Coalitie: afhandeling toeslagenschandaal mag extra geld kosten

DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe kabinet wil dan flink bezuinigen, maar het zal zich "welwillend" opstellen tegenover twee voorziene kostenposten. Voorstellen voor een nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel en "met betrekking tot de verdere afhandeling van de toeslagenaffaire" hoeven niet direct op een 'nee' te rekenen van aanstaand minister van Financiën Eelco Heinen. Dat blijkt uit het verslag van formateur Richard van Zwol.

Voor een alternatieve manier om toeslagenouders te compenseren trok het demissionaire kabinet samen met de Tweede Kamer in zijn nadagen nog dik 2 miljard euro uit. Dat geld is opzij gezet voor de 'methode Laurentien', naar de stichting van de prinses. Het is nog wel de bedoeling dat die stichting eerst aan bepaalde voorwaarden voldoet. Maar als het ministerie van Financiën met de Stichting (Gelijk)waardig Herstel tot een overeenstemming komt, is het budget alvast beschikbaar. De afhandeling van het toeslagenschandaal kost al meerdere miljarden.

Het nieuwe kabinet zal ook aan de slag moeten met aanbevelingen van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS). De arbeidsongeschiktheidsregelingen, waar bijna 800.000 mensen mee te maken hebben, zijn veel te ingewikkeld en werken in de praktijk vaak niet goed uit. Het stelsel kent veel hardheden waardoor mensen in de knel komen. De OCTAS had aanbevolen het stelsel flink te herzien, en schetste hiervoor drie mogelijk te bewandelen paden. Dit kabinet zal moeten kiezen hoe het nieuwe stelsel eruit komt te zien, en daar hangt een flinke prijskaart aan.

De commissie zelf becijferde dat het "grofweg tussen de 1 en 2 miljard euro" zal kosten om tot een beter stelsel te komen. De precieze kostenpost zal afhangen van de keuzes die het kabinet-Schoof maakt. Commissievoorzitter Roos Vermeij zei bij de presentatie van het rapport overigens dat er vooral geïnvesteerd moet worden in het voorkomen van arbeidsongeschiktheid.