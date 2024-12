Coalitie en oppositieverbond praten donderdag door over onderwijs

DEN HAAG (ANP) - Na een dag met meerdere overleggen zijn de coalitie en het 'monsterverbond' van oppositiepartijen niet tot een akkoord gekomen over de onderwijsbegroting. Ze praten donderdagochtend weer verder. Daarmee wordt het steeds onwaarschijnlijker dat de oorspronkelijke planning wordt gehaald om donderdagmiddag te stemmen over de begrotingen van ministeries die met Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

"Er is nog veel werk aan de winkel en daarom gaan we er nu allemaal een nachtje rustig over slapen", zei D66-leider Rob Jetten na een overleg van ongeveer een half uur. Hierbij waren ook de partijleiders aanwezig van de coalitiepartijen PVV, VVD en BBB en de oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, SGP en JA21. Duofractievoorzitter van NSC Nicolien van Vroonhoven was afwezig wegens een privéafspraak en had zich niet laten vervangen.