Coalitie gaat met steun aan AOW-motie 'over rechts', zegt Klaver

DEN HAAG (ANP) - Met de steun aan een motie om AOW-plannen aan te passen, gaat het kabinet "over rechts", zegt GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver. Hij vindt dat een gemiste kans. "Dan kiezen ze er namelijk niet voor om het progressiever en eerlijker te maken, maar dan kiezen ze ervoor om over rechts meerderheden te zoeken. Dat is aan hen."

De coalitie wil de pensioenleeftijd sneller laten meestijgen met de levensverwachting. SGP en de Groep Markuszower hebben een motie geschreven om dat plan te "verzachten", waarbij een minder snelle stijging een van de opties is. Als andere mogelijkheden noemt de motie onder meer ruimere regelingen voor mensen met een zwaar beroep. De SGP zegt verzekerd te zijn van steun van de coalitiepartijen.

Het voorstel van SGP en Markuszower gaat Klaver niet ver genoeg. Het coalitieplan moet wat hem betreft helemaal van tafel. "We zien deze maatregel als een breuk van de afspraken." Daarmee doelt hij op het pensioenakkoord.