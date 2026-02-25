Warmterecord verbroken: 19,3 graden gemeten in Maastricht

MAASTRICHT (ANP) - In Maastricht is woensdagmiddag 19,3 graden gemeten. Niet eerder werd het op een plek in Nederland zo warm op 25 februari, meldt Weeronline. Het laatste record stamde uit 2019, toen werd 19,1 graden gemeten in Gilze-Rijen.

In De Bilt is geen sprake van een warmterecord. Daar werd woensdagmiddag 16,4 graden gemeten. In 2019 was het daar 18,3 graden, dat record wordt volgens Weeronline vandaag niet geëvenaard. Daardoor is er geen sprake van een officieel datum-warmterecord.

In een groot deel van het land kwam de temperatuur op woensdag al boven de 15 graden, daarmee is het de eerste officiële lentedag van het jaar. De komende dagen blijft het zeer zacht voor de tijd van het jaar, maar is het is ook wisselvallig. Vooral vrijdag valt af en toe regen.