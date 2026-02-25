ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Warmterecord verbroken: 19,3 graden gemeten in Maastricht

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 15:21
anp250226125 1
MAASTRICHT (ANP) - In Maastricht is woensdagmiddag 19,3 graden gemeten. Niet eerder werd het op een plek in Nederland zo warm op 25 februari, meldt Weeronline. Het laatste record stamde uit 2019, toen werd 19,1 graden gemeten in Gilze-Rijen.
In De Bilt is geen sprake van een warmterecord. Daar werd woensdagmiddag 16,4 graden gemeten. In 2019 was het daar 18,3 graden, dat record wordt volgens Weeronline vandaag niet geëvenaard. Daardoor is er geen sprake van een officieel datum-warmterecord.
In een groot deel van het land kwam de temperatuur op woensdag al boven de 15 graden, daarmee is het de eerste officiële lentedag van het jaar. De komende dagen blijft het zeer zacht voor de tijd van het jaar, maar is het is ook wisselvallig. Vooral vrijdag valt af en toe regen.
loading

POPULAIR NIEUWS

145101199_m

Hoe kom je van Google, PayPal en WhatsApp af?

153289376_m

Na de Odido‑hack is jouw identiteit handelswaar op het dark web

ANP-447732593

Alcohol verandert enorm de manier waarop je hersenen communiceren

ANP-546526096

Steeds meer mensen hebben een bril nodig: dit is vermoedelijk de reden

generated-image

Hoesten en snotteren: geen griep, maar gewoon… hoesten en snotteren

anp240226189 1

Niet iedereen heeft genoeg cash in huis in geval van nood. Jij?

Loading