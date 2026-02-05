ECONOMIE
Coalitie maakt namen ministers de komende dagen bekend

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 12:14
DEN HAAG (ANP) - Nu bekend is welke partij welke posten krijgt in het nieuw te vormen kabinet, zal de komende dagen bekend worden gemaakt wie die functies zullen vervullen. "Ik denk dat voor alle drie de partijen geldt dat we heel ver zijn met de definitieve selectie van de personen", meldt aanstaand D66-premier Rob Jetten.
De nieuwe ministers en staatssecretarissen zullen volgens Jetten goed moeten kunnen samenwerken. De coalitie van D66, VVD en CDA heeft namelijk geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en heeft dus de steun van andere partijen nodig.
