Oekraïne: Starlink-terminals van Rusland uitgezet

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 12:02
anp050226126 1
KYIV (ANP/RTR/DPA) - Starlink-terminals die in Oekraïne worden gebruikt door Rusland zijn uitgezet. Dat meldde de Oekraïense minister van Defensie Mychajlo Fedorov nadat er contacten waren geweest met SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk en producent van het systeem voor satellietinternet.
Fedorov bevestigt dat wordt gewerkt aan een lijst met Starlink-terminals die gebruikt mogen worden in Oekraïne. Dat gebruikt het Starlinksysteem zelf voor communicatie op het slagveld. Terminals die niet op een nieuwe 'witte lijst' staan, worden volgens de defensieminister gedeactiveerd.
Oekraïense bronnen hebben eerder gemeld dat Rusland het systeem via derde landen in handen kreeg. Daarna zouden Russische aanvalsdrones zijn voorzien van Starlink-systemen. Dat zou ze beter in staat hebben gesteld om de Oekraïense luchtverdediging te omzeilen. Oekraïne stapte vervolgens naar SpaceX.
