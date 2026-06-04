Coalitie Maassluis houdt vast aan nul asielopvangplekken

MAASSLUIS (ANP) - Leefbaar Maessluys en de plaatselijke VVD zien geen reden om in hun coalitieakkoord de passage over het beoogde asielbeleid in de gemeente aan te passen. Dat bleek donderdagavond tijdens een raadsvergadering. In het akkoord staat het voornemen om in te zetten op "nul asielopvangplekken" in Maassluis.

Burgemeester Jack de Vries verzette zich dinsdag in een verklaring hiertegen. Hij verwees daarbij naar de landelijke spreidingswet, waarmee de opvang van asielzoekers wordt verdeeld over het land.

Fractievoorzitter Gary Bouwer van Leefbaar Maessluys zegt met de inzet op nul opvangplekken gehoor te geven "aan de overduidelijke stem die de kiezers hebben laten horen" tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Hij stelt ook dat dit mogelijk is binnen de kaders die de spreidingswet biedt. Over dat laatste punt ontstond nog discussie en daarom brachten de coalitiepartijen een motie hierover in stemming. Alleen Leefbaar Maessluys en VVD Maassluis stemden voor. De andere partijen konden zich niet in de formulering vinden of vonden de motie overbodig.

De burgemeester laat in een reactie weten blij te zijn met de bevestiging van de coalitiepartijen dat ze zich aan kaders van de spreidingswet zullen houden. "Dat is voor mij een belangrijk punt. De spreidingswet is een wet en die zullen we net als andere wetten moeten naleven."