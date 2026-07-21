Het Pentagon is blut: oorlog met Iran vreet Amerikaanse defensiebegroting leeg

De Verenigde Staten geven al jaren astronomische bedragen uit aan defensie. Toch klinkt nu uit Washington een boodschap die bijna onvoorstelbaar lijkt: het Pentagon komt geld tekort. Niet ergens in de marge, maar op cruciale onderdelen van de lopende militaire operatie. Volgens The Washington Post dreigen sommige financieringslijnen al binnen enkele weken droog te vallen door de snel oplopende kosten van de oorlog met Iran

Dat is meer dan een boekhoudkundig probleem. Als een krijgsmacht van deze omvang trainingen moet beperken, onderhoud moet uitstellen en intern geld moet verschuiven om gaten te dichten, dan is er sprake van een serieuze stressproef voor de Amerikaanse militaire machine. Vier huidige en voormalige functionarissen zeggen dat de budgetdruk nu al leidt tot minder training en onderhoud, precies de onderdelen die nodig zijn om de paraatheid op peil te houden.

Oorlog duurder dan voorzien

De regering-Trump begon eind februari met luchtaanvallen en stelde herhaaldelijk dat de campagne binnen enkele weken voorbij zou zijn. In werkelijkheid sleept het conflict al maanden voort, terwijl Iran de Straat van Hormuz heeft gesloten en daarmee ook de wereldeconomie raakt.

De financiële rekening loopt ondertussen snel op. Witte Huis-begrotingschef Russell Vought zei vorige maand dat de oorlog tot dusver ongeveer 30 miljard dollar heeft gekost, maar onafhankelijke analisten denken dat het uiteindelijke prijskaartje hoger ligt. In dat bedrag zitten bovendien niet de kosten voor het herstellen van Amerikaanse bases in het Midden-Oosten die door Iraanse aanvallen zijn beschadigd.

Daarbovenop heeft het Witte Huis het Congres om een onmiddellijke extra injectie van 67 miljard dollar gevraagd om de oorlogskosten te dekken. In het Huis van Afgevaardigden ligt zelfs een kader klaar dat 73 miljard dollar aan nieuwe defensie-uitgaven zou kunnen vrijmaken, maar in de Senaat is de steun daarvoor allerminst zeker.

Tekorten raken paraatheid

De kern van het probleem is dat de oorlog onverwacht zwaar drukt op de marine en luchtmacht, die extra schepen en vliegtuigen naar het Midden-Oosten hebben gestuurd. Volgens twee medewerkers van het Congres dreigen delen van het budget voor lopende militaire operaties van beide krijgsmachtdelen al tegen het einde van deze maand op te raken.

Om de periode tot het nieuwe begrotingsjaar op 1 oktober te overbruggen, schuift het Pentagon nu al met geld. Zo heeft Defensie het Congres gevraagd om 4,3 miljard dollar over te hevelen uit trainingen en wapenaankopen naar urgentere posten. Maar ook die aanvraag is nog niet goedgekeurd.

Het gevolg is dat de VS moeten kiezen tussen vandaag oorlog voeren en morgen voorbereid zijn. Oefeningen worden ingeperkt, onderhoudsbudgetten worden leeggetrokken en de druk op munitievoorraden neemt toe. Dat is geen detail, maar raakt rechtstreeks aan de vraag hoe geloofwaardig de Verenigde Staten militair nog kunnen afschrikken tegenover andere rivalen zoals Rusland en China.

Politieke verlamming in Washington

De geldnood wordt verergerd door een vastgelopen Congres. Democraten blokkeren grote defensiewetten zolang er geen breder akkoord is over de uitgavenniveaus voor 2027, en veel van hen willen ook geen extra geld vrijmaken voor een oorlog waar breed verzet tegen bestaat. Tegelijkertijd hebben zelfs Republikeinen kritiek op het Pentagon, omdat het volgens parlementariërs te laat en te summier informatie verstrekt over de echte kosten van het conflict en over de slinkende wapenvoorraden.

Topdemocraat Betty McCollum stelde dat wetgevers moeten weten wat er precies wordt gekocht en waarom. De spanning is extra groot omdat Pentagon-chef Pete Hegseth publiekelijk tekorten aan precisiewapens bagatelliseerde, terwijl functionarissen achter de schermen juist veel bezorgder zouden zijn.

Daarmee ontstaat een bekend patroon: oorlog wordt vaak politiek begonnen met grote woorden en optimistische tijdschema’s, maar eindigt in logistieke tekorten, hogere kosten en steeds fellere discussies over de rekening. Het verschil is dat dit nu gebeurt bij een land met een defensiebegroting van ongeveer 1 biljoen dollar. Juist dat maakt het nieuws zo opvallend: zelfs een militair supermachtapparaat blijkt niet onbeperkt rekbaar.

“Blut” is misschien retorisch, maar de crisis is echt

Strikt genomen is het Pentagon natuurlijk niet failliet. De Amerikaanse defensiebegroting blijft gigantisch, en Washington kan via nieuwe wetgeving of noodmaatregelen extra geld organiseren. Maar politiek en operationeel is de boodschap helder: de oorlog met Iran jaagt de uitgaven sneller omhoog dan het systeem kan verwerken.

En dat heeft gevolgen die verder reiken dan de begrotingscommissie in Washington. Zodra onderhoud, training en munitieaanvulling onder druk staan, komt ook de bredere militaire slagkracht in beeld. De vraag is dus niet alleen of het Pentagon krap bij kas zit, maar ook hoeveel strategische schade de Verenigde Staten oplopen als deze oorlog nog maanden doorgaat.