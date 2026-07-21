Zo gezond is koffie echt: nieuwe megastudie komt tot verrassende conclusie

Voel je je een beetje schuldig bij je derde kop koffie van de dag? Dat hoeft niet. Uit een nieuw overzichtsonderzoek van de American Heart Association (AHA) blijkt dat matige koffieconsumptie niet alleen onschuldig is, maar zelfs gunstig kan uitpakken voor je hart.

De onderzoekers verzamelden de meest recente wetenschappelijke data over cafeïne en bloeddruk, cholesterol, diabetesrisico en hart- en vaatziekten. De conclusie is verrassend positief.

"Cafeïne via koffie is een vast onderdeel van het dagelijks leven van miljoenen mensen," zegt cardioloog Gregory Marcus van de University of California "Uit ons onderzoek van de meest recente literatuur blijkt dat een inname tot 400 milligram cafeïne per dag, oftewel tot vijf kopjes koffie, voor de meeste volwassenen veilig is en het risico op hart- en vaatziekten niet verhoogt."

Belangrijke kanttekening: zodra je melk, suiker, siroopjes of andere toevoegingen aan je koffie toevoegt, kunnen de gezondheidsvoordelen weer verdwijnen. Ook maakt de bron van je cafeïne nogal wat uit. Koffie en thee bevatten van nature ook andere goede stoffen, terwijl energiedrankjes vaak veel te veel cafeïne bevatten, plus een hoop suiker en andere minder gezonde ingrediënten.

Pas op met hoge bloeddruk

Wat zeggen de cijfers precies? Bij mensen met een verhoogde bloeddruk zorgde cafeïne wél voor een piek. Bij mensen met een gezonde bloeddruk gaf een tot drie koppen een licht verhoogd risico op het ontwikkelen van hoge bloeddruk, terwijl meer dan drie koppen per dag het risico juist weer verlaagde. Verwarrend? Zeker, maar het patroon is consistent terug te zien in meerdere onderzoeken.

Positiever nieuws: koffiedrinken hangt structureel samen met een lager risico op diabetes type 2. Zo bleek uit één onderzoek dat vrouwen die drie of meer koppen per dag dronken, 27 procent minder risico liepen dan vrouwen die helemaal geen koffie dronken. Een ander onderzoek zag zelfs 30 procent minder risico bij vijf kopjes per dag.

Ook het risico op kransslagaderziekte en beroertes bleek lager bij koffiedrinkers. Een meta-analyse van dertig studies zag tot 10 procent minder risico op kransslagaderziekte bij maximaal 3,5 kopjes per dag. Voor beroertes gold: drie tot vier koppen per dag verlaagde het risico met 21 procent.

Matig koffie drinken (drie tot vijf kopjes per dag) is voor de meeste volwassenen dus veilig en hangt zelfs samen met een lager risico op hartziekten, beroertes, hartfalen, hartritmestoornissen, hoge bloeddruk én diabetes type 2. Geniet dus lekker van je bakje koffie, het kan echt geen kwaad.