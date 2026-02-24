ECONOMIE
Eurocommissaris: ontnemen stemrecht Hongarije is aan lidstaten

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 16:19
anp240226166 1
BRUSSEL (ANP) - Hongarije het EU-stemrecht ontnemen is een besluit dat de regeringsleiders van de EU moeten nemen, niet de Europese Commissie. Dat zei Eurocommissaris Michael McGrath (Rechtsstaat) na persvragen over de blokkades van Hongarije voor een EU-lening van 90 miljard euro aan Oekraïne en het 20e sanctiepakket tegen Rusland. De Europese Commissie, het gros van de lidstaten en het Europees Parlement zijn daar laaiend over.
Het schorsen van het stemrecht kan via activering van artikel 7 van het Europees Verdrag. Het Europees Parlement heeft in 2018 daarvoor de procedure voor Hongarije in gang gezet, omdat er een duidelijk risico bestaat op ernstige schendingen van de kernwaarden van de EU, waaronder democratie en de rechtsstaat.
De Commissie vindt dat er alle reden is om het proces voort te zetten, zei McGrath. Het is echter aan de lidstaten om te beslissen over activering van artikel 7. Daarvoor is de steun nodig van alle lidstaten. Hongarije mag niet meestemmen.
