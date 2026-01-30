Coalitie wil Lelystad Airport toch openen voor burgerluchtvaart

Lelystad Airport moet volgens de coalitie toch opengaan voor burgerluchtvaart. Dat staat in het akkoord van D66, VVD en CDA. Ze denken "initieel" aan 10.000 vliegbewegingen van en naar het vliegveld. Wel stellen ze als voorwaarde dat Lelystad Airport aan alle wettelijke eisen voldoet, zoals een natuurvergunning.

Over de opening van het vliegveld wordt al jarenlang gesteggeld. De VVD wil graag dat er commerciële vluchten kunnen vertrekken, D66 is tegen. Het CDA schreef in zijn verkiezingsprogramma dat het vliegveld alleen voor burgerluchtvaart open mag als aan "randvoorwaarden" voor schoner en stiller vliegen is voldaan en als problemen met laagvliegroutes zijn opgelost.