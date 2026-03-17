Robot opgepakt na opstootje met oudere vrouw, zie beelden

Tech, AI, auto
door Désirée du Roy
dinsdag, 17 maart 2026 om 11:18
Een humanoïde robot heeft in Macau voor opschudding gezorgd nadat een oudere vrouw zich rot schrok van het apparaat. De robot dook plotseling achter haar op, waarna de vrouw zo enorm schrok dat ze naar het ziekenhuis moest.
Het incident vond vorige week plaats bij een wooncomplex in de wijk Patane. De vrouw was druk op haar telefoon bezig en had de robot niet zien aankomen.

Heftige confrontatie

Op beelden die online rondgaan, is te zien hoe de vrouw woedend verhaal haalt bij de robot. Kort daarna arriveren twee politieagenten. Er volgt een vrij bizar tafereel: een agent legt een hand op de schouder van de robot en begeleidt hem weg van de schermutselingen, alsof het om een menselijke verdachte gaat.
Hoewel de vrouw niet gewond raakte, werd ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Later mocht ze weer naar huis. Ze zag uiteindelijk af van verdere stappen.

Promotiestunt

De robot blijkt eigendom van een educatief centrum in Macau en werd ingezet voor promotionele activiteiten. Dat liep dus anders dan gepland.
Volgens de politie is de robot teruggegeven aan de eigenaar, een man van in de vijftig. Hij kreeg wel een duidelijke waarschuwing mee.
De autoriteiten zijn onverbiddelijk: ook robots moeten zich netjes gedragen op straat, of in ieder geval hun bestuurders.
Bron: South China Morning Post

Lees ook

Zien: Humanoïde robot rent en wendt als een volleerd hardloperZien: Humanoïde robot rent en wendt als een volleerd hardloper
Spectaculair: deze robot maakt voor het eerst ooit een zijwaartse saltoSpectaculair: deze robot maakt voor het eerst ooit een zijwaartse salto
AI een hype? Deze 'slimme' robot doet de was, pakt eieren in, en ruimt de tafel afAI een hype? Deze 'slimme' robot doet de was, pakt eieren in, en ruimt de tafel af
POPULAIR NIEUWS

generated-image (4)

"Ik voorspelde de financiële crisis van 2008: nu ziet het er nog gevaarlijk uit"

174771581_m

Wat te doen als je aldoor moet plassen?

167631355_m

Zes tekenen dat je intelligenter bent dan je denkt

jan smit verbleef een maand in spaanse kliniek1582004654

Jan Smit en Liza Plat gaan scheiden. En Yvonne Coldeweijer weet meer

schermafbeelding-2026-03-07-om-06-69abba076894f

Toch iets mis met Diederik Gommers? Erasmus MC opent extern meldpunt voor werkcultuur ic-afdeling

did-obama-just-tease-a-2028-comeback-cryptic-post-fuels-buzz

Opwinding over aankondiging van Barack Obama

