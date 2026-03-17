De 35-jarige makelaar Kouri Richins uit Utah is door een jury schuldig bevonden aan moord met verzwarende omstandigheden op haar echtgenoot Eric, die in maart 2022 overleed na het drinken van een door haar gemixte cocktail. Volgens de aanklagers zat in dat drankje vijf keer de dodelijke dosis van het sterke opioïde fentanyl. Na zijn dood bracht Richins een kinderboek uit over rouwverwerking , waarin ze haar gezin presenteerde als slachtoffer van een noodlottig verlies.

Geld, schuld en schijn

In de rechtszaal schetsten aanklagers een beeld van een vrouw die diep in de schulden zat – naar schatting 4,5 miljoen dollar – en haar man vooral zag als toegang tot geld. Zonder zijn medeweten sloot ze meerdere levensverzekeringen op zijn naam af, met een totale uitkering van ongeveer 2 miljoen dollar, en dacht ze bovendien aanspraak te kunnen maken op een nalatenschap van meer dan 4 miljoen dollar. Tegelijkertijd zou ze plannen hebben gemaakt voor een toekomst met een andere man, met wie ze een buitenechtelijke relatie had.

De ‘rouwexpert’ als verdachte

De zaak is extra grimmig omdat Richins na de dood van haar man publiekelijk het gezicht werd van rouwverwerking, juist terwijl het onderzoek naar haar rol in zijn overlijden liep. Ze gaf interviews, positioneerde zich als ervaringsdeskundige en schreef een kinderboek om kinderen te helpen omgaan met verlies. Dat dubbele leven – publiek verdriet en privaat motief – raakt aan een bredere vraag: hoe makkelijk het publiek zich laat overtuigen door een goed verteld verhaal, zeker wanneer het over trauma en kwetsbaarheid gaat.

Dodelijke intimiteit

Intiem partnergeweld eindigt vaker dodelijk dan we denken: in de VS wordt een aanzienlijk deel van de vrouwelijke moordslachtoffers gedood door een (ex-)partner, vaak tegen de achtergrond van geldproblemen, controle en eerdere dreiging. In deze zaak lag er volgens de aanklagers bovendien al een eerdere vergiftigingspoging, op Valentijnsdag, toen Eric na een sandwich met fentanyl bewusteloos raakte. De jury deed er uiteindelijk minder dan drie uur over om tot een schuldig oordeel te komen; de vrouw riskeert 25 jaar tot levenslang.