Last van burenlawaai? Zo maak je je huis een stuk stiller

Na een dag hard werken plof je neer op de bank en dan hoor je het weer: de geanimeerde gesprekken van de buren of die eindeloze tik van hakken boven je hoofd. Geluidsoverlast is een van de grootste irritaties in huis, het kan zelfs leiden tot slaapproblemen en hoog oplopende stress. Maar er is goed nieuws: er is iets tegen te doen.

Volgens bouwexpert Jan Roelof Hoving is het erg belangrijk om uit te vogelen waar het geluid precies vandaan komt. “Er is een verschil tussen luchtgeluid en contactgeluid”, legt hij uit in het AD. “Stemmen of verkeer verplaatsen zich via geluidsgolven door de lucht.

Geluidslekken

Bij contactgeluid ligt het anders; dat wordt veroorzaakt door trillingen die zich via de constructie verspreiden. Denk aan lopen, schuiven met meubels of boren in een muur.” Deze kennis bepaalt namelijk je aanpak.

Veel mensen zoeken het probleem in muren, maar vergeten de echte boosdoeners: kleine openingen. Geluid komt vaak binnen via kieren, ventilatieroosters of zelfs stopcontacten. Waar lucht gaat, volgt geluid.

“Geluiden kunnen ook via leidingdoorvoeren of rookkanalen lopen”, zegt Hoving. “Als lucht van de ene woning naar de andere kan stromen, kan geluid dat ook. Dat kun je testen met een rookmachine bij een aangrenzende muur. Komt de rook aan de andere kant van de wand de kamer in, dan weet je dat er ergens een zwakke plek zit voor geluidstoevoer.”

Pak de bron aan

Bij contactgeluid ligt de oplossing vaak bij de buren. “Contactgeluid moet je bij de bron aanpakken”, zegt Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. “Heb je last van contactgeluid, dan is isolatie erg belangrijk. Denk aan een laminaat- of houten vloer: die moet altijd worden gelegd met een gekwalificeerde ondervloer.”

Zo’n ondervloer moet minimaal 10 decibel dempen om problemen te voorkomen. Let op: de kwaliteit van deze materialen verschilt enorm.

Denk je dat nieuwbouw automatisch stil is? Vergeet het maar. “Nieuwbouwwoningen moeten aan strenge geluidsnormen voldoen. Wand- en vloerconstructies zijn een stuk zwaarder en beter ontkoppeld dan vroeger, maar geluidsoverlast blijft deels subjectief. De één stoort zich aan wat de ander nauwelijks hoort.”

Wat kun je zelf doen?

Begin simpel: dicht kieren, check stopcontacten en zorg dat alles luchtdicht is. “Niet alleen het kapje aan de buitenkant, maar juist de inbouwdoos daarachter moet goed afsluiten”, benadrukt Hoving.

Helpt dat niet? Dan kun je een voorzetwand plaatsen. Die dempt geluid effectief, maar kost ruimte en geld. Stilte in huis begint bij het opsporen van de zwakke plek en die zit vaak op plekken waar je nooit kijkt.