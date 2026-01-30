ECONOMIE
Coalitie zet klimaatbeleid voort, vol stroomnet prioriteit

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 13:12
anp300126138 1
DEN HAAG (ANP) - Het klimaatbeleid van het vorige kabinet wordt voortgezet door de huidige coalitie van D66, VVD en CDA. De grootste prioriteit ligt wat de partijen betreft bij het oplossen van het overvolle stroomnet. De opslag van CO2 onder de grond moet doorgaan.
Het klimaatbeleid komt uit het bestaande klimaatfonds. De partijen willen door met een bestaande compensatie voor verduurzamende bedrijven tot 2030. Dat kost de staat tot wel een half miljard euro per jaar. Daarbovenop komt een extra pot om de kosten voor elektriciteit bij bedrijven te drukken. Daarin staan vanaf 2028 honderden miljoenen per jaar. Ook de bestaande subsidie voor het opwekken van duurzame energie blijft bestaan; er komen zes nieuwe rondes tot en met 2032. Ook is er extra geld voor windmolens op zee.
