VN melden 170 burgerdoden bij luchtaanvallen verkiezingen Myanmar

GENÈVE (ANP/AFP) - Zeker 170 burgers zijn in Myanmar gedood bij militaire luchtaanvallen tijdens de recente verkiezingen, melden de Verenigde Naties. De verkiezingen werden gehouden in een periode van twee maanden.

"Betrouwbare bronnen bevestigden dat 170 burgers werden gedood bij ongeveer 408 militaire luchtaanvallen die door open bronnen werden gerapporteerd tijdens de stemperiode tussen december 2025 en januari 2026", aldus een verklaring van het VN-mensenrechtenbureau. Daarin staat ook dat het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger ligt.

De verkiezingen waren de eerste sinds de militaire staatsgreep van 1 februari 2021 en werden beschouwd als schijnverkiezingen. Door de burgeroorlog kon niet overal worden gestemd. Delen van het land worden namelijk bezet door verschillende rebellengroeperingen.