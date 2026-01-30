ECONOMIE
Coalitie zint op versoepelen huurregels

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 13:25
anp300126150 1
DEN HAAG (ANP) - Het moet gunstiger worden om woningen te verhuren, vindt de coalitie. Op die manier willen D66, VVD en CDA het aanbod van huurwoningen laten toenemen. Daarbij willen ze ook kijken op welke punten ze de Wet betaalbare huur kunnen aanpassen. Zulke aanpassingen leiden waarschijnlijk tot hogere huren.
De Wet betaalbare huur zorgde ervoor dat voor meer woningen een maximale huurprijs geldt. De regels worden vaak in verband gebracht met de verkoop van huurwoningen, oftewel 'uitponden'. Onderzoek liet afgelopen najaar zien dat andere factoren ook meespelen, zoals rente en vermogensbelasting.
Volgend jaar komt er een evaluatie van de Wet betaalbare huur. Voor die tijd wil de coalitie al kijken "op welke punten de wet kan worden geoptimaliseerd om het aanbod van huurwoningen op peil te houden".
