Coalitiegenoten halen hard uit naar NSC om voorstel tabaksverkoop

DEN HAAG (ANP) - Een voorstel van NSC en enkele oppositiepartijen om tabaksverkoop eerder te verbieden voor alle winkels behalve tabaksspeciaalzaken, komt de regeringspartij op harde kritiek te staan van haar coalitiegenoten. Vooral de VVD is fel in de aanval. Kamerlid Judith Thielen vindt de opstelling van NSC'er Daniëlle Jansen "een heel erg duidelijk signaal dat betrouwbare overheid en goed bestuur niet in goede handen zijn bij Nieuw Sociaal Contract".

Jansen deed in het debat over tabaksverkooppunten het voorstel om het jaartal naar voren te halen waarin tabaksverkoop alleen is toegestaan voor speciaalzaken. Het kabinet heeft aangegeven dat het eerder kan. Jansen vindt het een "logische stap" om ervoor te zorgen dat nicotineproducten al in 2028 louter door speciaalzaken verkocht mogen worden. Zij dient daartoe een voorstel in met GroenLinks-PvdA, het CDA en de ChristenUnie.

Dit tot grote verontwaardiging bij de coalitiegenoten van Jansen, die haar in het debat onder vuur namen. PVV'er Patrick Crijns wijst op het Handvest van Grondrechten van de Europese Unie. Daarin staat de vrijheid van ondernemerschap vastgelegd, overigens "overeenkomstig het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken". Crijns: "NSC staat voor goed bestuur, heeft de grondwet hoog in het vaandel zitten. Wat is er gebeurd?"

Volgens VVD'er Thielen breekt NSC met afspraken die gemaakt zijn met ondernemers. Ook BBB'er Henk Vermeer heeft weinig goede woorden over voor het voorstel van Jansen. Hij noemt haar "ontzettend naïef" en wijst op de mogelijkheid om sigaretten over de grens te halen.