NK wielrennen gaat niet door bij Nijmegen door gebrek aan politie

ARNHEM (ANP) - Het NK wielrennen kan in de laatste week van juni niet plaatsvinden in de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal. Er zijn door de NAVO-top in Den Haag te weinig politieagenten beschikbaar voor het evenement. Dat bevestigt Joost van Wijngaarden, manager wedstrijdsport van wielerbond KNWU, na eerdere berichtgeving van de Gelderlander.

Eerder werd al bekend dat er geen motoragenten beschikbaar waren voor het NK, maar nu blijkt dat de normale politiecapaciteit voor evenementen evenmin haalbaar is. "Dat is een belangrijk verschil", benadrukt Van Wijngaarden. "Het had zonder motards gekund, maar enige politie-inzet is wel nodig en die is er niet voldoende."

Van Wijngaarden hoopt dat het NK alsnog kan plaatsvinden dit jaar, maar realiseert zich dat dit lastig kan worden. "Je moet denken aan een alternatieve locatie op dezelfde datum of een alternatieve datum op dezelfde locatie. Een andere gemeente heeft echter mogelijk dezelfde problemen en we hebben ook te maken met de volle wielerkalender. Een locatie in het buitenland is eventueel ook nog een mogelijkheid", aldus de manager wedstrijdsport.

Het NK stond tussen 25 en 29 juni op het programma.