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Coalitieleiders praten verder op landgoed De Zwaluwenberg

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De leiders van de coalitie praten zaterdagochtend op landgoed De Zwaluwenberg bij Hilversum verder over de ontstane crisis. Dat melden ingewijden. Het landgoed wordt vaak gebruikt door partijen tijdens kabinetsformaties. Naast premier Rob Jetten en vicepremiers Dilan Yeşilgöz en Bart van den Brink (CDA) zijn ook fractieleiders Jan Paternotte (D66), Henri Bontenbal (CDA) en Ruben Brekelmans (VVD) aanwezig, aldus bronnen.
Jetten en de vicepremiers hielden vrijdag urenlang crisisberaad. Na afloop maakte VVD-leider Yeşilgöz duidelijk harde eisen te hebben. Ze vindt dat de koers te ver naar links is gegaan. Ze wil een inhoudelijke correctie en vindt ook dat overwogen moet worden om een extra rechtse partij in het kabinet op te nemen.
De crisis brak uit toen D66 en CDA een akkoord sloten met oppositiepartijen PRO en Volt over het belastingplan. De VVD verklaarde hierdoor te zijn "overvallen" en eiste een "fundamentele reset". Yeşilgöz noemde vrijdag het minderheidskabinet een "mislukt experiment". Jetten zei eerder te willen praten over een "serieuze doorstart".
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