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Tanker vaart tegen riviercruiseschip in haven van New Orleans

Samenleving
door anp
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NEW ORLEANS (ANP) - Een tanker is in de haven van de Amerikaanse stad New Orleans in botsing gekomen met een riviercruiseschip van American Cruise Lines. Aan boord van het schip bevonden zich volgens de lokale zender Fox8 ongeveer 150 mensen.
Het cruiseschip lag aangemeerd in de rivier de Mississippi toen de tanker ertegenaan botste. Op beelden is te zien dat het passagiersschip is gekapseisd. Hulpdiensten zijn ter plaatse voor reddingswerkzaamheden. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.
De gouverneur van Louisiana, Jeff Landry, meldt op X dat hij onderweg is naar New Orleans.
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