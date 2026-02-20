ECONOMIE
Coalitieplannen leiden op lange termijn tot hogere staatsschuld

door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 11:09
DEN HAAG (ANP) - De coalitieplannen leiden op de langere termijn tot een hogere staatsschuld, meldt het Centraal Planbureau. Bij ongewijzigd beleid was die in 2060 uitgekomen op 118 procent van de totale economie. Maar door hogere uitgaven op onder meer defensie, klimaat en stikstof komt dat percentage op 137 procent te liggen.
Op kortere termijn verbetert het aankomende kabinet wel de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort komt in 2030 uit op 2,2 procent. Bij ongewijzigd beleid was dit 2,4 procent geweest.
