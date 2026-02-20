Coalitie haalt haar eigen stikstofdoelen niet, denken planbureaus

De coalitie van D66, VVD en CDA haalt haar eigen doelen om stikstofuitstoot terug te dringen niet. Dat schrijven het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in een doorrekening van de plannen. Wel zet het aankomende kabinet op het gebied van stikstof een "grotere stap" dan voorheen.

De coalitiepartijen willen dat de landbouw 42 tot 46 procent minder ammoniak uitstoot in 2035 ten opzichte van 2019. De ammoniakuitstoot van de industrie moet in die periode halveren, net als de uitstoot van stikstofoxiden door voertuigen. Voor de landbouw geldt ook een "streefdoel" in 2030 met een uitstoot die ongeveer een kwart lager is.

De belangrijkste maatregelen die de drie partijen willen nemen, gaan over landbouw. Met geld uit een fonds van 20 miljard moeten veehouderijen bijvoorbeeld minder intensief worden. Een deel van de gevolgen is nog onzeker, zoals het idee om boeren zelf meer vrijheid te geven om maatregelen te kiezen.