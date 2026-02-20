ECONOMIE
Duterte niet bij hoorzittingen van Internationaal Strafhof

door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 11:11
DEN HAAG (ANP/AFP) - De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte (80) is volgende week niet bij zijn hoorzittingen voor het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. De voorbereidende zittingen zijn bedoeld om te bepalen of er genoeg bewijs tegen hem is voor een rechtszaak.
Het hof heeft een verzoek van Duterte's advocaten ingewilligd om af te zien van zijn recht om in de rechtbank te verschijnen. De verdediging vroeg het ICC eerder om de procedure voor onbepaalde tijd uit te stellen vanwege Duterte's gezondheidsproblemen. De rechters oordeelden vorige maand dat Duterte fit genoeg is voor de huidige procedure.
Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid bij zijn harde optreden tegen drugscriminaliteit, waarbij duizenden mensen zijn omgekomen. Het ICC houdt op 23, 24, 26 en 27 februari zittingen, waarbij de rechters moeten bepalen of ze de aanklachten tegen Duterte bevestigen. De rechters moeten binnen zestig kalenderdagen een beslissing nemen.
