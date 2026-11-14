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Coalitietop vertrokken van landgoed, gesprek gaat zondag verder

Samenleving
door anp
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HILVERSUM (ANP) - De coalitietop is vertrokken van landgoed De Zwaluwenberg na een dag lang beraad. Zondag om 11.00 uur praten ze verder over de politieke crisis die is ontstaan nadat D66 en CDA een deal sloten met PRO en Volt over het belastingplan.
Premier Rob Jetten en vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) gingen zaterdag aan het eind van de ochtend van start. Later schoven ook fractieleiders Jan Paternotte (D66), Ruben Brekelmans (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) aan. Niemand stond de pers te woord.
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