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Duizenden de straat op in Antalya bij COP31

Samenleving
door anp
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ANTALYA (ANP/AFP) - Duizenden demonstranten gingen de straat op in Antalya waar COP31 wordt gehouden. De politie schat dat zo'n 7000 demonstranten aanwezig waren. Ze beschuldigden politieke leiders bij de klimaattop ervan te weinig te hebben gedaan voor mensen die het zwaarst te lijden hebben onder milieuvervuiling.
Het protest werd georganiseerd door milieuorganisaties, vakbonden en mensenrechtenorganisaties. Demonstranten dringen aan op beperkingen op fossiele brandstoffen die opwarming van de aarde veroorzaken. Ook eisen ze nieuwe toezeggingen om armere landen te helpen zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.
Er wordt niet verwacht dat de top een grote doorbraak zal opleveren. Landen staan nog steeds ver uit elkaar wat betreft omstreden kwesties, zoals de overgang van fossiele brandstoffen naar schone energie en het steunen van landen in het globale zuiden bij het implementeren van aanpassingsmaatregelen.
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