Cocaïnevangst van 543 kilo in container met schroot

ROTTERDAM (ANP) - De douane heeft in een container met schroot een partij van 543 kilo cocaïne gevonden. De verdovende middelen hebben volgens het Openbaar Ministerie een straatwaarde van ruim 40 miljoen euro.

De partij cocaïne zat verstopt in een container die afkomstig was uit Bonaire en vorige maand aankwam in Rotterdam, meldt het OM woensdag. Een bedrijf uit Oud-Gastel was de bestemming van de lading schroot. Dat bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben.

De drugs zijn inmiddels vernietigd.