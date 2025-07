DE BILT (ANP) - Het KNMI waarschuwt maandagochtend voor stevige regenbuien in Flevoland. De komende uren bestaat daardoor kans op wateroverlast in de provincie.

Plaatselijk kan er meer dan 50 millimeter neerslag vallen in zes uur tijd. Daarbij is er ook kans op onweer. In de loop van de ochtend wordt het droger.