Code geel in meer provincies om gladheid door sneeuwval

DE BILT (ANP) - Het KNMI heeft ook voor de provincies Gelderland en Flevoland code geel afgegeven in verband met gladheid door sneeuwval. De waarschuwing geldt voor die provincies dinsdag van 02.00 uur tot 06.00 uur

Eerder werd ook code geel afgegeven voor Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. De waarschuwing geldt van 03.00 uur tot 09.00 uur voor Overijssel en Drenthe. Voor Friesland en Groningen geldt code geel van 04.00 uur tot 10.00 uur.

Volgens het KNMI kan zich in het noordoosten een sneeuwlaag vormen van 2 tot 5 centimeter, in het midden en oosten plaatselijk tot circa 2 centimeter. "Er is kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden en voetpaden", waarschuwt het weerinstituut.

In de loop van dinsdagochtend verdwijnt de gladheid weer.