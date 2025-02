Tientallen dode schapen in Oosterwolde, mogelijk wolfaanval

Bij een boerenbedrijf aan de Weperpolder in Oosterwolde is zaterdag een stapel van tientallen dode rammen langs de weg gelegd. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

De dieren zouden het slachtoffer zijn van een wolvenaanval, al moet onderzoek van BIJ12 uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval is. Bij de stapel dode schapen is een bord geplaatst, met de tekst 'bedankt wolf'. Bij de aanval zouden 41 dieren zijn gedood.

