Code geel voor gladheid en mist in groot deel van Nederland

DE BILT (ANP) - Het kan zaterdagochtend glad zijn op de weg. Daarvoor waarschuwt het KNMI. Voor een groot deel van Nederland is code geel afgegeven. Ook omdat het mistig wordt.

Het KNMI meldt dat de gladheid komt door bevriezing van natte weggedeelten en door aanvriezende mist. De mist en daarmee ook de gladheid breiden zich vanuit het noorden uit richting het zuiden.

"In dichte mist is het zicht minder dan 200 meter en de mist kan plotseling optreden. Zowel de mist als de gladheid kan tot ver in de ochtend duren", aldus het weerinstituut.

Code geel geldt voor alle provincies met uitzondering van Zeeland, Brabant en Limburg. Ook voor de Waddeneilanden is geen waarschuwing van kracht.