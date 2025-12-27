Thailand en Cambodja ondertekenen 'onmiddellijk' staakt-het-vuren

Phnom Penh (ANP/RTR/AFP) - Thailand en Cambodja hebben een staakt-het-vuren ondertekend, meldt het Cambodjaanse ministerie van Defensie. De landen hebben drie dagen onderhandeld over een wapenstilstand en zijn al weken verwikkeld in hevige grensconflicten.

"Beide partijen komen overeen om per direct een staakt-het-vuren in te stellen, met ingang van 12.00 uur 's middags (lokale tijd) op 27 december 2025. Dit betreft alle soorten wapens, inclusief aanvallen op burgers, civiele objecten en infrastructuur, en militaire doelen van beide zijden, in alle gevallen en alle gebieden", aldus de verklaring.

In de overeenkomst is onder meer opgenomen dat wanneer de wapenstilstand 72 uur wordt gehandhaafd, Thailand achttien Cambodjaanse soldaten vrijlaat.