Het wordt de eerste koude nacht van het seizoen en je pakt je telefoon om te zien of je morgen moet oppassen op de weg. Tot nu toe was dat simpel: stond je provincie op geel, dan gold dat ook voor jou. Die gewoonte klopt niet meer. Sinds 2 november werkt het KNMI met flexibele waarschuwingsgebieden. Niet langer bepalen provinciegrenzen waar een waarschuwing geldt, maar de gebieden waar daadwerkelijk gevaarlijk weer wordt verwacht.

Je eigen woonplaats kan dus code geel hebben terwijl de buurgemeente geen kleur krijgt. Of andersom.

Een lijn dwars door je provincie

AT5 gaf een herkenbaar voorbeeld van wat er misging met het oude systeem: de waarschuwingen golden altijd voor de gehele provincie, waardoor weggebruikers in Amsterdam werden gewaarschuwd voor gladde wegen, terwijl dat meer in de Kop van Noord-Holland speelde. Nu kunnen de meteorologen op de kaart een gebied tekenen voor waar het weeralarm geldt. Grenzen van provincies of gemeentes hoeven ze daarbij niet mee te nemen.

In de praktijk kan een provincie dus twee of misschien wel drie kleuren krijgen. Zo kan bijvoorbeeld alleen Zuid-Limburg code geel of oranje krijgen, terwijl voor de rest van Limburg geen waarschuwing geldt. Volgens het KNMI zelf is dat precies de bedoeling: "Zo weet je preciezer of het gevaarlijke weer bij jou verwacht wordt en kun je je voorbereiden".

Ook hulpdiensten rekenen op meer precisie. "Als het goed is horen wij vanaf november: 'Het is in Den Helder en niet in Amsterdam'", zegt Remmy van Lieshout van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Waarom dat niet eerder kon

Aan de techniek lag het niet. Tot dit voorjaar mocht het instituut wettelijk simpelweg niet waarschuwen voor een gebied kleiner dan een provincie. Per 20 mei 2026 is de Regeling taken meteorologie en seismologie gewijzigd, waardoor waarschuwingen waar mogelijk plaatselijker mogen. Daarna moesten de technische systemen eerst worden aangepast, meldde NU.nl.

Wat niet verandert, zijn de drempels. Geel en oranje kennen vaste drempels, code rood wordt bij zeer grote impact samen met andere organisaties afgegeven.

Zo zie je of jouw plaats erin valt

De nieuwe kaarten staan op knmi.nl en in de KNMI-app. Belangrijk verschil met vroeger: voor elk weerfenomeen komt een aparte kaart beschikbaar. Gladheid en mist staan dus niet meer samen op één plaatje.

Open de KNMI-app of de waarschuwingspagina op knmi.nl en kies de kaart voor gladheid. Twijfel je of het weeralarm bij jou komt, dan kan je inzoomen of de plaatsnaam intikken. Stel meldingen in: de app stuurt meldingen voor de actuele locatie en voor opgeslagen plaatsen. Handig als je bijvoorbeeld voor je werk naar een andere regio rijdt. Kijk op tijd: alle waarschuwingen kunnen 48 uur voordat het gevaarlijke weer optreedt, worden uitgegeven.

Andere weerapps, radio en televisie gaan dezelfde gebieden gebruiken. Op de radio klinkt dat wel anders dan je gewend bent: omdat zulke gebieden lastig te omschrijven zijn, zul je in de media vaker beschrijvingen horen zoals 'omgeving Eindhoven en Helmond' of 'de brede kustzone'. Hoor je je provincie niet, luister dan naar plaatsnamen in de buurt.

Deze week volgt de eerste test

Het nieuwe systeem krijgt meteen werk. Vanaf woensdag daalt de temperatuur tijdens de nachten landinwaarts richting het vriespunt. In de nacht van donderdag naar vrijdag kan het mogelijk op uitgebreide schaal licht vriezen. Daardoor moeten automobilisten in de ochtend rekening houden met het krabben van autoruiten. Omdat er weinig wind staat, kan in de nachten gemakkelijk mist ontstaan, die soms lang blijft hangen, verwacht Weeronline. Of het KNMI ergens een waarschuwing afgeeft, is nog niet bekend.

Wat je daarvan in huis merkt, lees je in ons eerdere stuk Ramen aan de buitenkant beslagen na een heldere nacht? Dan doet je glas het juist goed.

Geen kleur betekent niet dat het nergens glad is

Code geel voor gladheid is bedoeld voor plaatselijke gladheid door opvriezing, aanvriezing of bevriezing van natte weggedeelten, hagel, sneeuwresten of plaatselijke ijzel. Het gaat dus juist om losse plekken. En een grens op de kaart betekent overigens niet dat het gevaar daar plotseling ophoudt.

Zit er 's ochtends ijs op je autoruit, ga er dan niet van uit dat de weg veilig is omdat je plaats geen kleur heeft. Een brug, een fietspad in de schaduw of een plas op een stil weggetje kan toch glad zijn.

De kaart helpt je inschatten waar het risico het grootst is. Wat je zelf ziet, blijft net zo belangrijk.

Geldt er wel code geel bij jou, dan adviseert het KNMI: rijd langzamer en houd grotere afstand tot andere weggebruikers. Houd rekening met vertragingen op de weg en in het openbaar vervoer. Bekijk voor vertrek de actuele situatie op rwsverkeersinfo.nl.