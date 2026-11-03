“Open gewoon Chat en laat hem je een paar vragen stellen.” Dat zegt hoogleraar cognitieve psychologie Stefan van der Stigchel (Universiteit Utrecht) tegen zijn zoon van 16 als die woordjes moet stampen, vertelt hij aan de Volkskrant . Opvallend advies, want de grootste studies tot nu toe zien scholieren met een chatbot juist slechter scoren.

Het verschil zit in hoe je hem gebruikt. Laat je de chatbot het werk doen, dan leer je er weinig van. Laat je hem vragen stellen, dan wel.

Een chatbot die antwoorden geeft, drukt je cijfers

Drie grote proeven wijzen dezelfde kant op. Een chatbot die het antwoord geeft, maakt het huiswerk beter en de toets slechter. Een chatbot die alleen vragen stelt en hints geeft, schaadt niet en helpt soms zelfs.

Onderzoek Wie Gewone chatbot Chatbot als tutor Stockholm en Hongkong (2026) 26.000 Chinese scholieren, 30 maanden huiswerk 18% hoger, toetsen 20% lager toetsen stabiel Universiteit van Pennsylvania (2025) bijna 1000 Turkse scholieren, wiskunde oefenen 48% beter, toets 17% slechter oefenen 127% beter, toets gelijk Harvard (2025) 194 studenten, natuurkunde niet getest meer dan twee keer zoveel geleerd, in minder tijd

Snel klaar met huiswerk, onderuit bij de toets

De grootste studie volgde ruim 26.000 middelbare scholieren in China van september 2022 tot juni 2025. Onderzoekers van de universiteiten van Stockholm en Hongkong zagen de huiswerkcijfers van AI -gebruikers met 18 procent stijgen, terwijl ze per dag 45 minuten aan huiswerk besteedden in plaats van 64. Binnen zes maanden daalden hun cijfers voor toetsen in de klas met gemiddeld 20 procent.

Eén groep had daar geen last van: de ongeveer een op de vijf leerlingen die AI als bijlesdocent gebruikte. Zij bleven even lang aan hun huiswerk werken en hun toetsresultaten bleven gelijk. Het onderzoek staat sinds juni 2026 online en is nog niet door vakgenoten beoordeeld.

In de Amerikaanse proef van Hamsa Bastani (Universiteit van Pennsylvania) zakten scholieren met gewone ChatGPT 17 procent op het examen ten opzichte van leerlingen zonder AI. De groep met een tutorversie, die geen antwoorden gaf maar hints, scoorde gelijk. Wel overschatten alle AI-gebruikers wat ze hadden geleerd.

Als je ondersteuning hebt in de vorm van een chatbot, overschat je je eigen capaciteiten. - Anco Peeters, filosoof en cognitiewetenschapper Radboud Universiteit

Na een essay met ChatGPT wist niemand nog een zin

Het bekendste onderzoek komt van het Massachusetts Institute of Technology. Nataliya Kosmyna liet 54 deelnemers essays schrijven : zonder hulp, met een zoekmachine of met ChatGPT. Een EEG, een meting van hersenactiviteit, liet het minste activiteit zien bij de ChatGPT-groep. Geen van hen kon daarna één kloppende zin uit het eigen essay citeren. De onderzoekers spreken van “cognitieve schuld”: nu tijdwinst, later minder kritisch denkvermogen.

De studie is klein en nog niet door vakgenoten beoordeeld. Peeters waarschuwt voor de hersenscans. “Je kunt zien dat er andere hersenverbindingen gemaakt worden, maar dat betekent niet meteen dat dit kwalijk is”, zegt hij tegen de Volkskrant.

AI raakt aan denken, de rekenmachine niet

De vergelijking met de rekenmachine gaat mank, vindt Peeters: “De rekenmachine heeft een beperkte cognitieve reikwijdte.” Onderwijskundig adviseur Laura Koenders (Universiteit Utrecht) zegt het zo: “AI gaat ook over taal, en dus over denken.”

Leren kost moeite. De bedrijven achter de commerciële chatbots doen er juist alles aan om die frictie weg te nemen. - Laura Koenders, onderwijskundig adviseur Universiteit Utrecht

Zo leer je wel van een chatbot

Van der Stigchel: “Gebruik je ChatGPT om een bepaalde wiskundesom uit te laten leggen en ga je vervolgens zelf oefenen, dan leer je. Maar laat je Chat de sommen voor je maken, dan steek je er niets van op.” Wat dat in de praktijk betekent:

Laat de chatbot je overhoren in plaats van de samenvatting te schrijven.

Vraag om uitleg of een hint en maak de opgave daarna zelf.

Kijk niet te snel naar het antwoord. Dan denk je al snel dat je er zelf ook op was gekomen, zegt Peeters.

Schrijf eerst zelf, op papier als het moet, en laat de chatbot daarna vragen stellen: welke verklaring heb je overgeslagen?

Besteed evenveel tijd aan je huiswerk als zonder AI. In de Chinese studie bleven alleen die leerlingen op niveau.

Volgens Van der Stigchel is er al een groep die AI verkeerd gebruikt. De Tweede Kamer wil chatbots daarom verbieden voor basisschoolleerlingen

Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans van De Volkskrant denkt er het zijne van:

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