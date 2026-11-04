Praktijkondersteuners geschoold in mentale klachten door kanker

AMSTERDAM (ANP) - Bijna duizend praktijkondersteuners bij huisartsen zijn de afgelopen twee jaar geschoold in het herkennen en begeleiden van mentale klachten bij mensen met en na kanker. Dat verbetert de behandeling en ondersteuning. Bovendien wordt de druk op de geestelijke gezondheidszorg teruggedrongen. Dat meldt KWF Kankerbestrijding. Volgens de organisatie heeft een derde van de mensen die kanker hebben of die de ziekte hebben gehad behoefte aan zorg en ondersteuning, buiten de behandeling zelf om.

Door die scholing kunnen mensen met relatief eenvoudige klachten "direct en laagdrempelig" bij de huisarts terecht, zonder dat naar de ggz moet worden verwezen. "Zo krijgen mensen sneller hulp en verminderen we de druk op de wachtlijsten", stelt KWF Kankerbestrijding.

In totaal kregen 948 praktijkondersteuners van huisartsen en nog 49 andere zorgverleners een scholing om te helpen bij mentale klachten en die tijdig te herkennen.