ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Code geel voor het westen van het land wegens dichte mist

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 7:23
anp070326030 1
DE BILT (ANP) - In het hele land, met uitzondering van Limburg, geldt zaterdagochtend code geel omdat het plaatselijk erg mistig kan zijn. Eerder gold die waarschuwing al voor de provincies Friesland, Flevoland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland, maar het KNMI heeft het gebied inmiddels uitgebreid.
Verkeer kan hinder ondervinden van de mist, zegt het KNMI. Het zicht is plaatselijk minder dan 200 meter. Naar verwachting trekt de mist in de tweede helft van de ochtend overal weg.
Weeronline meldt dat het in de middag bewolkt is in het noorden en westen, waarbij de bewolking vooral in het noordwesten "hardnekkig" is. "In de rest van het land is het zonnig met nog altijd een wat troebele lucht door Saharastof", aldus de weerdienst.
loading

POPULAIR NIEUWS

259444467_m

Honderden Nederlandse pensionado’s in de problemen door genadeloze Spaanse fiscus

generated-image (2)

Wikileaks onthult: Iraanse leider kreeg sekstherapie met ‘tijdelijke’ echtgenotes

anp060326089 1

Verhoren vrijgegeven van 'Epstein-meisje' dat Trump beschuldigt

ANP-449983025

Lubach legt haarfijn uit waarom we het Groningse gasveld nu niet moeten volstorten met cement

251127719_m (1)

Waarom je ChatGPT moet boycotten

185721878_m

Eén online-oefening van 10 minuten kan depressie verminderen tot zelfs een maand later

Loading