Code geel voor het westen van het land wegens dichte mist

DE BILT (ANP) - In het hele land, met uitzondering van Limburg, geldt zaterdagochtend code geel omdat het plaatselijk erg mistig kan zijn. Eerder gold die waarschuwing al voor de provincies Friesland, Flevoland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland, maar het KNMI heeft het gebied inmiddels uitgebreid.

Verkeer kan hinder ondervinden van de mist, zegt het KNMI. Het zicht is plaatselijk minder dan 200 meter. Naar verwachting trekt de mist in de tweede helft van de ochtend overal weg.

Weeronline meldt dat het in de middag bewolkt is in het noorden en westen, waarbij de bewolking vooral in het noordwesten "hardnekkig" is. "In de rest van het land is het zonnig met nog altijd een wat troebele lucht door Saharastof", aldus de weerdienst.